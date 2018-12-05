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ثقافة

قصائد الجخ وموسيقى أغاني كوكب الشرق في اللقاء الخامس لنادي أدب الطفل

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
أقامت مكتبة الحضارة الإسلامية التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الثلاثاء، اللقاء الخامس لنادى أدب الطفل، لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال، وذلك بمقر المكتبة بالقلعة تحت إشراف سيد صالح مدير المكتبة.

واستضافت المكتبة مجموعة من تلاميذ المدارس التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، الموهوبين في مجال التأليف وإلقاء الشعر والغناء والعزف والإنشاد الديني .

بدأت البرنامج بتلاوة ما تيسر من آيات القرآن الكريم، ثم قدم التلاميذ باقة متنوعة من الأغانى الدينية والإنشاد الدينى منها اغنية "قمر سيدنا النبى"، وألقى مجموعة أخرى من التلاميذ بعض من قصائد الشاعر هشام الجخ منها قصيدة " أمى"، كما قدمت مجموعة أخرى من التلاميذ مقطوعات موسيقية لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم وفيروز .

عقب ذلك اصطحب خالد يوسف مسئول العلاقات العامة بالمكتبة، الأطفال فى جولة أثرية بسبيل ومكتبة قايتباي (مكتبة الحضارة الإسلامية) وأوضح للتلاميذ الأهمية التاريخية والمعمارية والتعليمية للسبيل والمكتبة مع عرض نبذة مختصرة عن تاريخ المكتبة .
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