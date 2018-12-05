السياحة تشارك في معرض matka بفنلندا.. يناير المقبل

أعلنت هيئة تنشيط السياحة عن القيمة الخاصة بمشاركة شركات القطاع السياحي الخاص في معرض matka بـ هلسنكي بدولة فنلندا، المزمع عقده خلال الفترة من 16- 20 يناير 2019، وهي 700 دولار أمريكي.





وأهابت هيئة تنشيط السياحة في إخطار للشركات السياحية- حصل "صدى البلد" علي نسخة منه- أن الراغبين بالاشتراك يجب التواصل مع وحدة أسواق شمال أوروبا عبر البريد الخاص بها .



