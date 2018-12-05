ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السياحة تشارك في معرض matka بفنلندا.. يناير المقبل

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:55 ص
وزيرة السياحة الدكتورة
وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
محمد الاسكندرانى
أعلنت هيئة تنشيط السياحة عن القيمة الخاصة بمشاركة شركات القطاع السياحي الخاص في معرض matka بـ هلسنكي بدولة فنلندا، المزمع عقده خلال الفترة من 16- 20 يناير 2019، وهي 700 دولار أمريكي.

وأهابت هيئة تنشيط السياحة في إخطار للشركات السياحية- حصل "صدى البلد" علي نسخة منه- أن الراغبين بالاشتراك يجب التواصل مع وحدة أسواق شمال أوروبا عبر البريد الخاص بها .

يذكر أن معرض matka يشارك به العديد من خبراء ومسؤولي السياحة بالعالم، بالاضافة إلى منظمي الرحلات ووكلاء السفر ويعد فرصة قوية لإجراء التعاقدات علي المقصد السياحي المصري.
loading...

ترشيحاتنا

تامر أمين يتغزل في محمود الخطيب رغم خلافاته معه.. فيديو

صورة زفاف تثير ضجة كبيرة على الإنترنت.. صور

مبروك عطية يخالف قرار الأزهر ويظهر إعلاميا للحديث عن الفياجرا النسائية

خناقة على الهواء بسبب فستان رانيا يوسف .. فيديو

طريقة تحضير جناش الشوكولاتة الثقيل في المنزل بمكونات بسيطة

محمد هنيدي: تم فصلى من حقوق وأكاديمية الفنون لهذا السبب

تامر أمين: فرنسا أمام تطور خطير ومهم .. فيديو

مشادة كلامية على الهواء بين أحمد موسى ووحيد حامد بسبب مستشفى 57357

بعدما ضرب موعدا مع جيما.. تاريخ مواجهات فرق إثيوبيا مع الأهلي في دوري الأبطال

بمشاركة رمضان صبحي.. هدرسفيلد يواصل السقوط بثنائية أمام بورنموث.. فيديو

إسعاد يونس تطعم نجمة مسرح مصر كبدة ومخ على الهواء.. فيديو

حاكم الشارقة يستقبل مجدى يعقوب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

إسعاد يونس تطعم نجمة مسرح مصر كبدة ومخ على الهواء.. فيديو
المتحدث العسكري: معرض إيديكس يرتقي بمكانة مصر عالمياً.. فيديو
المتحدث العسكري: سنعلن تفصيلياً عن البروتوكولات مع الشركات المشاركة بـ إيديكس.. فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو
شريف حسنى يقبل يد نجمة مسرح مصر على الهواء.. ويعلق: لو معملتش كده هتضرب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟