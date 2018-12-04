بمشاركة رمضان صبحي.. هدرسفيلد يواصل السقوط بثنائية أمام بورنموث.. فيديو

حقق بورنموث فوزًا بهدفين لهدف أمام هدرسفيلد الذي يلعب ضمن صفوفه رمضان صبحي، بملعب "فيتنيس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



تقدم كاليوم ويلسون لـ بورنموث بعد مرور 5 دقائق فقط ليعود بعدها ريان فراسير ويحرز ثاني الأهداف، وفي الدقيقة 38 قلص تيرينس كونغولو النتيجة لـ هدرسفيلد.



وشهدت الدقيقة 73 نزول رمضان صبحي كبديل في محاولة من مدرب فريقه لتعديل النتيجة.



وتجمد رصيد هدرسفيلد تاون عند 10 نقاط المركز الـ17 فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما يحتل بورنموث المركز السادس برصيد 23 نقطة.