توصيات فنية لزراعة نبات الينسون ضمن برنامج لا تنسي

قدمت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، للمزارعين، التوصيات الفنية التى يجب عليهم عدم نسيانها خلال هذه الفترة-"حملة لا تنسى"-؛ حفاظا على الناتج الكمي والكيفي للمحصول، وذلك على النحو التالي:.





أولا المزارع للنباتات الطبية والعطرية (الينسون) .





- يعتبر الينسون من المحاصيل الحساسة للتغير الفجائي في درجات الحرارة والرطوبة؛ فيجب مراعاة عدم تعريض الأرض للجفاف، لذلك تروي النباتات رية الزراعة ثم يعاد الري ( رية المحاياه ) بعد حوالي أسبوع إلي 10 أيام من الزراعة للمساعدة علي تمام الإنبات ثم يتم الري بعد ذلك كل 3 أسابيع أثناء الشتاء .





- العزيق من 3 إلي 4 مرات خلال هذا الشهر لتنظيف الأرض من الحشائش.



