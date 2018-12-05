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أخبار البلد

توصيات فنية لزراعة نبات الينسون ضمن برنامج لا تنسي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:18 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
قدمت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، للمزارعين، التوصيات الفنية التى يجب عليهم عدم نسيانها خلال هذه الفترة-"حملة لا تنسى"-؛ حفاظا على الناتج الكمي والكيفي للمحصول، وذلك على النحو التالي:.

أولا المزارع للنباتات الطبية والعطرية (الينسون) .

- يعتبر الينسون من المحاصيل الحساسة للتغير الفجائي في درجات الحرارة والرطوبة؛ فيجب مراعاة عدم تعريض الأرض للجفاف، لذلك تروي النباتات رية الزراعة ثم يعاد الري ( رية المحاياه ) بعد حوالي أسبوع إلي 10 أيام من الزراعة للمساعدة علي تمام الإنبات ثم يتم الري بعد ذلك كل 3 أسابيع أثناء الشتاء .

- العزيق من 3 إلي 4 مرات خلال هذا الشهر لتنظيف الأرض من الحشائش.

- إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي 100 كجم / فدان سلفات أمونيوم + 50 كجم / فدان سلفات بوتاسيوم .
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