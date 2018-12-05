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أخبار البلد

القومي للبحوث يقدم رؤية علمية حول سياسات التعليم ومستقبله

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
قالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن المؤتمر الدولي الثالث والأربعين للإحصــاء وعلوم الحاسب الآلي وتطبيقاتها، تحت عنوان: "التعليــم فـي عالـم متغيــر" يسعى لتقديم رؤية علمية حول سياسات التعليم ومستقبله، وهي قضية ملحة تشهد في الوقت الراهن نقاشًا مجتمعيًا واسعًا.

وأضافت "عبد الرحيم" في تصريحات صحفية أن برنامج المؤتمر يناقش عبر 4 جلسات بحثية، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية والختامية التي تشمل عددًا من المحاور أبرزها: التعليم قبل الجامعي.. رصد الواقع واستشراف المستقبل، واقع التعليم ومعايير الجودة، التعليم ما بين الأمية والحداثة، السياسية التعليمية بين تحديات الواقع واحتياجات المستقبل.

وأشارت مديرة المركز الي أنه من خلال عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية والأوراق البحثية تعالج هذه المحاور العديـــــــد مــــــن الموضوعــــــات مثل: تطوير المناهج وطرق التدريس، معايير الجودة في مرحلة رياض الأطفال، مفهوم المدرسة الفعالة، احتياجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتطوير الممارسات الأكاديمية الخاصة بهم، التعليم والعدالة الاجتماعية، الأمية بين الإناث في ضوء استراتيجية 2030، التلمذة الصناعية في مصر، والطريق إلى بناء صناعة وطنية، دور التعليم الإلكتروني في النهوض بالعملية التعليمية.
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