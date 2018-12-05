القومي للبحوث يقدم رؤية علمية حول سياسات التعليم ومستقبله

قالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن المؤتمر الدولي الثالث والأربعين للإحصــاء وعلوم الحاسب الآلي وتطبيقاتها، تحت عنوان: "التعليــم فـي عالـم متغيــر" يسعى لتقديم رؤية علمية حول سياسات التعليم ومستقبله، وهي قضية ملحة تشهد في الوقت الراهن نقاشًا مجتمعيًا واسعًا.





وأضافت "عبد الرحيم" في تصريحات صحفية أن برنامج المؤتمر يناقش عبر 4 جلسات بحثية، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية والختامية التي تشمل عددًا من المحاور أبرزها: التعليم قبل الجامعي.. رصد الواقع واستشراف المستقبل، واقع التعليم ومعايير الجودة، التعليم ما بين الأمية والحداثة، السياسية التعليمية بين تحديات الواقع واحتياجات المستقبل.



