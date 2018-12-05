القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو

كشف الدكتور مجدي نزيه، أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، التابع لوزارة الصحة، معلومات كارثية عن كبدة الشوارع، قائلاً: "إحنا نتناول ونشم رائحة التوابل التي يتم وضعها على كبدة الشوارع وليست الكبدة نفسها".





وأضاف "نزيه" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": " لما كيلو الكبدة يكون تمنه 50 جنيه، ونضيف تكلفة العمالة والإنارة والتوابل وأرغفة الفينو، ويتم بيع ساندويتش الكبدة بـ 2 جنيه، تبقى دي أكيد مش كبده".





وتابع: "هناك بعض البائعين صرحوا بأنهم يتوجهون إلى السلخانات، ويتم تجميع الدماء من الأرض في بلوكات ويتم تقطيعها بشكل معين ويتم استخدامها وتسويتها على أنها كبدة عصافيري".



