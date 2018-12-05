السيتي يواصل تصدره للبريميرليج بفوز مريح على واتفورد.. فيديو

حقق مانشستر سيتي فوزاً على واتفورد بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق ليروي ساني في الدقيقة الـ 40 من عمر اللقاء ليهدي السيتيزينز التقدم في الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني عاد رياض محرز وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يقلص عبدالله دوكوري النتيجة لـ واتفورد في الدقيقة 85 .



