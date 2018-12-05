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رياضة

السيتي يواصل تصدره للبريميرليج بفوز مريح على واتفورد.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:22 ص
صدى البلد
أحمد هاني
حقق مانشستر سيتي فوزاً على واتفورد بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق ليروي ساني في الدقيقة الـ 40 من عمر اللقاء ليهدي السيتيزينز التقدم في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد رياض محرز وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يقلص عبدالله دوكوري النتيجة لـ واتفورد في الدقيقة 85 .

فريق مانشستر سيتي أكد صدارته للترتيب العام للدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الوصيف فريق ليفربول صاحب المركز الثاني ، في حين تجمد رصيد فريق واتفورد في المركز العاشر في سلم الترتيب العام بـ 20 نقطة .
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