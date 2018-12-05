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رياضة

الجونة يعلن عن قائمته لمواجهة الأهلي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:26 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة بقيادة حمادة صدقي، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي والمقرر لها في تمام الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، في إطار منافسات الدوري الممتاز على ملعب السلام بالقاهرة.

وضمت القائمة كلاً من:-

أحمد سعد «أوكا» لؤى وائل محمد أبوسريع مصطفى جابر صلاح خطاب إسلام حسن أحمد علي جوزيف جوناثان أنجويم محمد نادي أحمد مجدى محمد عبدالجواد تشيسوم شيكاتارا عبدولاي كوليبالي هيثم محمد أحمد الشناوى جاتوش بانوم عمرو سعداوي فادى فريد عمر رضوان حسام أبوالوفا.

ويغيب الثلاثي أحمد عيد عبد الملك، ومحمود شبراوي، ومحمد ناجي «جدو» بسبب الإصابة.
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