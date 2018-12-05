والي: العديد من الأجهزة شاركت في إعداد التقرير الحكومي لـ57357

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التقرير الحكومي حول مستشفى سرطان الأطفال، جاء في مئات من الصفحات؛ حيث شارك في إعداده عدد من الوزارات والأجهزة المختلفة.





وأضافت فى حوار لها على فضائية "سي بي سي اكسترا" ان البيان الإعلامي الذى تم الإعلان عنه قد جاء مختصرا، وأشار الى النقاط الرئيسية ورؤوس الموضوعات التى شغلت الرأى العام بالإضافة الى بعض ما أثارته وسائل الإعلام وما أثير فى الرأى العام، قائلة "ونحن نقدر هذا من وسائل الإعلام والرأى العام وانشغاله بالمجتمع المدني وخصوصا فى المؤسسات الكبرى التى تمول بأموال التبرعات .



