والي: العديد من الأجهزة شاركت في إعداد التقرير الحكومي لـ57357

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التقرير الحكومي حول مستشفى سرطان الأطفال، جاء في مئات من الصفحات؛ حيث شارك في إعداده عدد من الوزارات والأجهزة المختلفة.
وأضافت فى حوار لها على فضائية "سي بي سي اكسترا" ان البيان الإعلامي الذى تم الإعلان عنه قد جاء مختصرا، وأشار الى النقاط الرئيسية ورؤوس الموضوعات التى شغلت الرأى العام بالإضافة الى بعض ما أثارته وسائل الإعلام وما أثير فى الرأى العام، قائلة "ونحن نقدر هذا من وسائل الإعلام والرأى العام وانشغاله بالمجتمع المدني وخصوصا فى المؤسسات الكبرى التى تمول بأموال التبرعات .
وتابعت انه حينما أثيرت بعض التساؤلات؛ تم ترتيب لجنه تضم عدة وزارات واجهزة معنية منها الاتصالات والصحة والتعليم العالى والتضامن والأجهزة الرقابية، وتم النظر فى ما ورد بوسائل الاعلام من شكاوى، وجاء التقرير بعد عدة اشهر؛ لانه استغرق وقتا طويلا فى إعداده بسبب أن أعضاء اللجنة اكثر من 17 فردا، عقدوا العديد من الاجتماعات، واطلعوا على الكثير من المستندات، وعادوا خمس سنوات للخلف فيما يخص المستشفى.