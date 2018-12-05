وزير الاتصالات: نسعى لتطوير البنية المعلوماتية التحتية وبناء مجتمع رقمي.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجالات الوزارة عريضة ورحبة وتمتد في أكثر من منحى، لافتا إلى أن التدريب وبناء القدرات وتوسيع المهارات ركائز أساسية في عمل الوزارة.





وأضاف "طلعت"، خلال حواره عبر فضائية "RT Arabic"، أن هناك مجالاً لتطوير البنية المعلوماتية التحتية وكيفية النهوض بها، بالإضافة إلي المساهمة في بناء مجتمع رقمي في مصر، معقبا: «هذا من صميم اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».



