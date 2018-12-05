سائقة تاكسي: «واحد قال لي تعالي احشي كرنبة.. وحبست آخر عزمني على بيرة».. فيديو

روت سيدة مسنة تُدعى حسنية محمد علي، وشهرتها أم وليد، سائقة تاكسي، أنها تعمل كسائقة منذ 38 عامًا، وكانت لديها سيارة من قبل باعتها عقب قيام ثورة يناير 2011، وبعدها اشترت تاكسي بالتقسيط في عام 2015، لافتة إلى أنها كانت تضع "شال رجالي" و"كاب" على رأسها وترتدي "قميص رجالي" و"بنطلون" معقبة: "ناس كتير ركبت معايا ومعرفوش إني ست".





وتابعت "أم وليد"، خلال حوارها ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أنها تتعرض لكثير من المعاكسات خلال عملها، معقبة: "مرة واحد وقفني قالي أمي عندها كرنبة عايزة حد يحشيهالها، وحد تاني كان عايز يعزمني على بيرة، وسلمته لعسكري المرور تسليم أهالي، واللي مش برتاحله مش بركبه معايا".



