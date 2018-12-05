شوشة يطالب رؤساء المدن بتحديد أولويات المواطن في سيناء

طالب اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتحديد الأولويات فى الاحتياجات وترتيب المشروعات حسب الأولوية، والتركيز على المشروعات الخدمية لخدمة أكبر قطاع من المواطنين.





وأصدر المحافظ خلال لقائه مع رؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات ومديرى مديريات الخدمات، توجيهاته بإقامة المشروعات الكاملة وعدم تجزئتها والانتهاء منها دفعة واحدة، وألا يتم ترك أى مشروع مفتوحًا بدون تكملة حرصًا على تقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين فى مختلف القطاعات.





وشدد شوشة على جولات المتابعة لتفقد احتياجات مراكز ومدن وقرى وتجمعات المحافظة على الطبيعة وتحديد المشروعات الضرورية وفقا للأولوية، ومتابعة تنفيذ المشروعات فى مختلف المناطق.



