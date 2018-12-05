سامح شكري يعود إلى القاهرة قادماً من الكويت

عاد سامح شكري وزير الخارجية، إلى القاهرة، مساء الثلاثاء، قادمًا من الكويت، بعد رئاسة أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية - الكويتية المشتركة، برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.





والتقى سامح شكرى، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على هامش زيارته التي استغرقت 3 أيام.



