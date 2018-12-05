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أخبار البلد

سامح شكري يعود إلى القاهرة قادماً من الكويت

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:37 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
عاد سامح شكري وزير الخارجية، إلى القاهرة، مساء الثلاثاء، قادمًا من الكويت، بعد رئاسة أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية - الكويتية المشتركة، برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.

والتقى سامح شكرى، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على هامش زيارته التي استغرقت 3 أيام.

وكان أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قد صرح بأن الوزير شكري التقي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال زيارته للعاصمة الكويتية، معبرا عن الاعتزاز والفخر بالعلاقات الوثيقة والأخوية التي دائما ما جمعت بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.
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