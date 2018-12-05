وزير الاتصالات: تقديم القروض الصغيرة من خلال المحمول قريباً.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن السوق المصرية واعدة، لافتًا إلى أن آخر تقرير صدر عن البنك الدولي في مجال التنافسية أفاد بأنه ضمن أكثر 30 سوقًا من حيث الجاذبية من بين 130 دولة.





وأوضح "طلعت"، خلال حواره عبر فضائية "RT Arabic"، أنه بما تمتلكه السوق المصرية من خصائص وزخم وعدد يعتبر سوقاً واعدة، لافتا إلي أن وجود 4 شركات للمحمول في مصر لا ينفي أن هناك مجالات عديدة للتوسع للاستثمار فيه سواء من قبلها، أو من شركات أخرى تقدم خدمات غير إدارة شبكة المحمول.





وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك العديد من التطبيقات والحلول التي ستقدم من خلال المحمول، مشيرا إلي أن هناك الخدمات البنكية أو ما يعرف بالتكنولوجيا المصرفية.



