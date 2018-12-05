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أخبار البلد

اليوم.. صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر ومكاتب البريد

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:30 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
تبدأ عملية صرف معاشات شهر ديسمبر، اليوم الأربعاء؛ وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، مع اتخاذ ما يلزم من آليات لتيسير عمليات الصرف، وضمان انتظامه عبر المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد تابعت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر على مدى ساعات اليوم والتى أشارت إلى انتظامها لليوم الرابع على التوالى حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الرابع من ديسمبر مليونا و275 ألف عملية صرف بإجمالى مليار و623 مليون جنيه.

وسجّلت ماكينات الصرافات الآلية 744 ألف حالة بقيمة إجمالية 812 مليون جنيه كما تم تسجيل 531 ألف حالة صرف من منافذ الصرف المختلفة بـ811 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.
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