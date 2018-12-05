بحث رفع كفاءة المياه بمنطقة شرق أسوان بتكلفة 129 مليون جنيه.. صور

التقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، السفير السويسرى بول جارنييه في حضور كورين هينشوز مديرة هيئة المعونة السويسرية واللواء سعيد حجازى نائب المحافظ .





وتناول اللقاء كافة أوجه التعاون والتى من أبرزها الخطوات التنفيذية لمشروع دعم مياه الشرب الصالحة بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب بشرق مدينة أسوان بتكلفة إجمالية 129 مليون جنيه تشمل رفع كفاءة شبكات المياه فى هذه المناطق ، بجانب الدعم المؤسسى ، بالإضافة إلى برامج التوعية بترشيد المياه والحفاظ على نقائها .





فيما أكد محافظ أسوان أهمية التعاون مع دولة سويسرا الصديقة لإستكمال المشروعات التنموية الجارى تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة المقبلة على أرض المحافظة والمدعمة من الجانب السويسرى ، وخاصة فى مجالات توفير مياه الشرب النقية .





وأشار إلى أن المحافظة ستقوم بتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات وإنهاء الموافقات مع تخصيص الأرض اللازمة من أملاك الدولة لسرعة البدء فى هذا المشروع الحيوى والذى يلقى إهتمامًا ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وهو الذى يصب فى النهاية بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بمنطقة شرق مدينة أسوان بشكل عام وخاصة بعد إنتهاء العمل فى مشروع دعم المياه بمنطقة الناصرية .



