المتحدث العسكري: سنعلن تفصيلياً عن البروتوكولات مع الشركات المشاركة بـ إيديكس.. فيديو

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، أجرى لقاءات ثنائية، مع وزيري الدفاع السوداني واليمني، ووزير الدولة لشئون المحاربين القدماء الأوغندي، بالإضافة إلى رئيس الأركان مع رئيس الأركان الإماراتي والغاني، وتلك اللقاءات استهدفت مناقشة سبل التعاون العسكري ودعم التعاون وتبادل الخبرات، وذلك على هامش فعاليات معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية.





وأضاف "الرفاعي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "أون إي"، أن كافة الوفود المشاركة في المعرض أشادت بتنظيم المعرض، وبالأخص بجناح مصر وما يحتويه من صناعات متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح في مجالات التنمية العسكرية.



