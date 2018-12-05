أم كلثوم لبنان.. رحلة منى مرعشلي من حلم الغناء إلى الاعتزال

منذ ظهورها الأول في برامج المسابقات واشتهرت باسم «أم كلثوم لبنان»، صوتها القوى وحضورها كانا سببًا في أن تصبح من الأصوات الأولى في لبنان خلال سبعينيات القرن الماضي، ورغم مرور عامين على رحيلها في مثل هذا اليوم، إلا أن أعمالها وثقت مشوارها الفني القصير.





ولدت منى مرعشلي في المصيطبة بأحد أحياء بيروت في عام 1958، واكتشفت موهبتها منذ طفولتها فقدمت بأحد برامج اكتشاف المواهب، كان ذلك في عام 1973 عندما قدمت في برنامج "استديو الفن"، وفور أن غنت نالت استحسان المستمعين.





أداء منى لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم وصوتها القوي، كان السبب في أن يطلق عليها الجمهور لقب "أم كلثوم لبنان"، وتعاقدت مع أحد المنتجين لتقديم أول أعمالها، حيث قدمت أغنية "شمس المغارب" وكانت من أشهر الأغاني في لبنان في فترة السبعينيات وظلت الأشهر حتى قبل الحرب الأهلية.





قدمت منى الكثير من ألوان الغناء خلال مشوارها الفني وتضمنت أعمالا باللهجتين اللبنانية والمصرية، ومنها "سافر يا حمام"، و"مالي ومالك يا هوى"، و "علشان عيونك"، وتعاونت مع الكثير من الملحنين والشعراء منهم الأخوين رحباني.





ورغم صوتها القوى إلا أنها فضلت الابتعاد عن الوسط الفني تماما؛ بعد ما حلمت لسنوات بالوصول إليه، ولكنها لم تعلن الاعتزال، حتى توفيت في 5 ديسمبر عام 2016 بسبب إصابتها بنوبة قلبية حادة.