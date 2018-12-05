المتحدث العسكري: معرض إيديكس يرتقي بمكانة مصر عالمياً.. فيديو

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن معرض إيدكس للصناعات الدفاعية والعسكرية يؤكد على دور مصر الريادي في المنطقة وثقة المجتمع الدولي والشركات العالمية في الدولة المصرية، وذلك ظهر في المشاركة الكثيفة فيه.





وأضاف "الرفاعي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة " أون إي"، أن المعرض يعتبر ملتقى للوفود العسكرية على أرض مصر، للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال التصنيع العسكري، مضيفًا: "نحن نقوم بالتسويق لـ منتجاتنا العسكرية الدفاعية حتى نستطيع العبور بها للأسواق العالمية المختلفة".





وتابع: "الضباط المصريون الباحثون في مجال البحوث العسكرية يطلعون على كل ما هو جديد في منظومات التسليح المعروضة من كبرى الشركات العالمية العارضة في معرض إيديكس"، مضيفا: "الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي والقوات المسلحة تعرض منتجاتها خلال المعرض والوفود العسكرية تطلع عليها".



