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أخبار العالم

شاهد.. فرنسيون يطالبون ماكرون بالاستقالة خلال زيارته لمقر أمني محترق

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:37 ص
صدى البلد
حسام جابر
تعرض عدد من المواطنين الفرنسيين، للرئيس إيمانويل ماكرون بالسُباب، وطالبوه بالاستقالة؛ وذلك خلال زيارته إلى مقر أمني أحرقه محتجون، في مدينة لو بوي أون فيلاي.

وبحسب قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، فإن الرئيس ماكرون الذي زار مساء الثلاثاء مقر لشركة أوت لوار في بوي أون فيلاي، التي تعرضت لحريق على يد محتجين السبت الماضي، تعرض لكلمات نابية، من محتجين جاءوا إلى الموقع.



وأشار الموقع إلى أن هذه الاحتجاجات تكشف أن تراجع الحكومة الفرنسية عن فرض الضرائب، لم يهدأ الغضب في الشارع الفرنسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس وجد نفسه وسط محتجين أخذوا يطلقون الصافرات ويثيرون الصخب وإطلاق كلمات نابية ومطالب بالاستقالة، قبل أن يتراجع ماكرون إلى سيارته.


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