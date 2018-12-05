بناء مجتمعات مرنة.. هدف الأمم المتحدة في اليوم العالمي للتطوع

التطوع ومساعدة الغير والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واحدة من أهداف منظمة الأمم المتحدة، ولهذا تم تخصيص يوم 5 ديسمبر من كل عام؛ ليصبح يوم التطوع العالمي.





وسيتم الاحتفال هذا العام بمزايا التطوع والتي تساهم في قدرة المجتمع على مواجهة الكوارث الطبيعية، والضغوط الاقتصادية، والصدمات السياسية، وسيركز الحدث، اليوم، 5 ديسمبر، على كيفية قيام المتطوعين ببناء مجتمعات مرنة.





ويعتبر هذا اليوم فرصة للمنظمات المدنية، وغير الهادفة للربح، للاحتفال بالمتطوعين القدامى وفتح باب التطوع لاستقبال آخرين جدد، ونشر قيم التطوع، وتعزيز العمل بين المجتمعات المحلية وغير الحكومية، وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.





ويساهم برنامج متطوعي الأمم المتحدة في السلام والتنمية من خلال الدعوة إلى الاعتراف بالمتطوعين والعمل مع الشركاء لدمج العمل التطوعي في البرمجة الإنمائية.



