بدون أدوية.. وصفة سريعة لسد الشهية

هل تعانين من الشهية المفتوحة بشكل مبالغ فيه؛ خاصة مع الحاجة المتزايدة لمزيد من السعرات الحرارية خلال الشتاء، وتريدين فى الوقت نفسه إنقاص وزنك؛ إليك المشروب التالى لكبح شهيتك دون أدوية، يقدمه موقع بولد سكاي الهندي.





كل ما تحتاجين لتحضير المشروب ..





•نصف عود قرفة.

•ملعقة كبيرة من الكمون.

•3 شرائح كبيرة من الليمون.

•7 أوراق من النعناع

•4 سم من الزنجبيل.

• 3 أكواب مياه.





طريقة التحضير:



