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مرأة

بدون أدوية.. وصفة سريعة لسد الشهية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من الشهية المفتوحة بشكل مبالغ فيه؛ خاصة مع الحاجة المتزايدة لمزيد من السعرات الحرارية خلال الشتاء، وتريدين فى الوقت نفسه إنقاص وزنك؛ إليك المشروب التالى لكبح شهيتك دون أدوية، يقدمه موقع بولد سكاي الهندي.

كل ما تحتاجين لتحضير المشروب ..

•نصف عود قرفة.
•ملعقة كبيرة من الكمون.
•3 شرائح كبيرة من الليمون.
•7 أوراق من النعناع
•4 سم من الزنجبيل.
• 3 أكواب مياه.

طريقة التحضير:

في وعاء على النار تضاف المكونات وتترك لدقائق ثم يتم تصفيتها وتترك لمدة 10 دقائق بعد تغطيته حتى يبرد ليصبح بذلك جاهزًا للتناول كل صباح.
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