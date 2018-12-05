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أخبار العالم

إصابة خطيرة لطالبة فرنسية إثر اشتباكات مع قوات الشرطة في جرونوبل

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:15 ص
صدى البلد
حسام جابر
أصيبت طالبة فرنسية في مرحلة الثانوية، بخطورة على إثر اشتباكات وقعت مساء الثلاثاء، بين طلاب وقوات الشرطة الفرنسية في مدينة جرونوبل، ضمن تظاهرات مناهضة لقانون التعليم الجديد.

وبحسب صحيفة "لو دوفينيه"، فإن طالبة تبلغ من العمر 16 عاما نقلت إلى العناية الخاصة وستجرى لها عملية جراحية عاجلة بعد إصابتها بواسطة قذيفة ضوئية أطلقتها قوات الشرطة إثر اشتباكات مع الطلاب.

ونقلت الصحيفة عن والدة الفتاة أن إصابتها خطيرة في منطقة أسفل الوجه، وموضوعة في العناية المركزة.

وتشهد مدن فرنسية احتجاجات واسعة؛ اعتراضا على العديد من سياسات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن بعض الضرائب ومواد قانونية أخرى، إلا أن هذا لم يخفف من غضب المحتجين.
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