إصابة خطيرة لطالبة فرنسية إثر اشتباكات مع قوات الشرطة في جرونوبل

أصيبت طالبة فرنسية في مرحلة الثانوية، بخطورة على إثر اشتباكات وقعت مساء الثلاثاء، بين طلاب وقوات الشرطة الفرنسية في مدينة جرونوبل، ضمن تظاهرات مناهضة لقانون التعليم الجديد.





وبحسب صحيفة "لو دوفينيه"، فإن طالبة تبلغ من العمر 16 عاما نقلت إلى العناية الخاصة وستجرى لها عملية جراحية عاجلة بعد إصابتها بواسطة قذيفة ضوئية أطلقتها قوات الشرطة إثر اشتباكات مع الطلاب.





ونقلت الصحيفة عن والدة الفتاة أن إصابتها خطيرة في منطقة أسفل الوجه، وموضوعة في العناية المركزة.



