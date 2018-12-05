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اقتصاد

أبرز المتحدثين في منتدى أفريقيا 2018

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:03 ص
شعار منتدى افريقيا
شعار منتدى افريقيا 2018
علياء فوزى
تستضيف مصر للمرة الثالثة على التوالى منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويهدف المنتدى الى تعزيز التكامل الاقتصادى بين دول القارة من خلال تدفقات الاستثمارات الى افريقيا.

ويعد المنتدى اكبر تجمع فى افريقيا لهذا العام حيث يشارك فيه نحو 1000 ضيف من قادة الدول الأفريقية ومستثمرين ومؤسسات دولية من جميع أنحاء العالم، وفقا للموقع الرسمى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى .

وأضاف الموقع، أن عقد المنتدى يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 ، وأنه سيساعد في صياغة أجندة أفريقيا العام المقبل.

ويسمح المنتدى للمشاركين بالمشاركة فى المعرض التجاري الإفريقي الذي سيعقد في القاهرة بين 11 -17 ديسمبر .

وتقوم الحكومة المصرية بتنظيم المنتدى ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووكالة الاستثمار الاقليمية (الكوميسا).

وعن أبرز المتحدثين الرسميين فى المؤتمر، أوضح الموقع الاليكترونى لمنتدى افريقيا 2018ـ أنهم رؤساء جمهوريات "زيمبابوى وتوجو و رواندا والنيجر"، رئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس الوزراء المصرى ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والصحة والتعليم والكهرباء والسياحة والاتصالات بمصر، وزيرة خارجية مالى، وزير الصناعة و التجارة الجنوب افريقى، وزير الاقتصاد و المالية دولة ساحل العاج ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الرئيس التنفيذي، وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا (RIA)، حسب .

وتشمل فعاليات اليوم الأول للمنتدى يوم رواد الأعمال الشباب ويوم تمكين المرأة، واليوم الثانى والأخير "المنتدى الرئيسي واجتماعات المائدة المستديرة، واجتماعات ثنائية".
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