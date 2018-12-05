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أخبار البلد

4 مشروعات كبرى في مجال السكك الحديدية بالتعاون مع البنك الأوروبي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:13 ص
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
أسفر لقاء الدكتور هشام عرفات، وزير النقل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن الاتفاق على تمويل ودعم 4 مشروعات كبرى في قطاع السكك الحديدية.

وتتضمن المشروعات: 

1- تمويل شراء ٦ قطارات سكة حديد جديدة.

2- مناقشة موقف التعاقد مع استشاري مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد. 

3- بحث إمكانية التعاون في تطوير قطار أبوقير بالإسكندرية خاصة أن البنك قدم منحة لعمل الدراسات الخاصة بتطوير هذا الخط بقيمة 950 ألف يورو.

4 - بحث فرص تمويل البنك للدراسات الخاصة بإزدواج وتحديث نظم الإشارات بخط "ايتاي البارود - المناشي - امبابة" لاستيعاب الكثافة العالية للركاب.
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