4 مشروعات كبرى في مجال السكك الحديدية بالتعاون مع البنك الأوروبي

أسفر لقاء الدكتور هشام عرفات، وزير النقل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن الاتفاق على تمويل ودعم 4 مشروعات كبرى في قطاع السكك الحديدية.





وتتضمن المشروعات:





1- تمويل شراء ٦ قطارات سكة حديد جديدة.





2- مناقشة موقف التعاقد مع استشاري مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد.





3- بحث إمكانية التعاون في تطوير قطار أبوقير بالإسكندرية خاصة أن البنك قدم منحة لعمل الدراسات الخاصة بتطوير هذا الخط بقيمة 950 ألف يورو.



