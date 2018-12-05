4 مشروعات كبرى في مجال السكك الحديدية بالتعاون مع البنك الأوروبي

أسفر لقاء الدكتور هشام عرفات، وزير النقل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن الاتفاق على تمويل ودعم 4 مشروعات كبرى في قطاع السكك الحديدية.
وتتضمن المشروعات:
1- تمويل شراء ٦ قطارات سكة حديد جديدة.
2- مناقشة موقف التعاقد مع استشاري مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد.
3- بحث إمكانية التعاون في تطوير قطار أبوقير بالإسكندرية خاصة أن البنك قدم منحة لعمل الدراسات الخاصة بتطوير هذا الخط بقيمة 950 ألف يورو.
4 - بحث فرص تمويل البنك للدراسات الخاصة بإزدواج وتحديث نظم الإشارات بخط "ايتاي البارود - المناشي - امبابة" لاستيعاب الكثافة العالية للركاب.