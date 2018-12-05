بأوامر الشرطة.. تأجيل مباراتين في الدوري الفرنسي بسبب الاحتجاجات

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي الموافقة على إرجاء مبارتين في الدوري، مقررتين السبت المقبل، 8 ديسمبر، 2018، إلى وقت آخر؛ بطلب من الشرطة الفرنسية، بسبب الاضطرابات التي تشهدها العديد من المناطق بالبلاد بسبب احتجاجات السترات الصفراء.





وذكرت شبكة "مونت كارلو" الفرنسية أن المباراتين لباريس سان جرمان ضد مونبلييه، وتولوز ضد ليون.





وأوضحت الرابطة الفرنسية في بيان:" بناءا على طلب من مفوضية الشرطة، قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، إرجاء المباراة بين باريس سان جرمان ومونبلييه، ضمن المرحلة السابعة عشرة في الدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة السبت 8 ديسمبر"، موضحة أن لجنة المسابقات في الرابطة ستحدد تاريخ جديد لها.





وكانت المباراة مقررة على ملعب بارك دي برانس التابع لنادي باريس سان جيرمان، في باريس.





غير أن الفريق سيلعب مباراة في ستراسبورج، الأربعاء المقبل، بعيدا عن الاحتجاجات.



