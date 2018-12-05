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أخبار العالم

بارزاني: المجتمع الدولي مقصر في مساعدة النازحين بإقليم كردستان

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني تقصير المجتمع الدولي في مساعدة النازحين المتواجدين في إقليم كردستان.

وذكر بيان لمكتب بارزاني أوردته، قناة (العراقية) الإخبارية، أن بارزاني استقبل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وعددا من كبار المستشارين الحكوميين اللبنانيين لبحث سبل التصدي للفكر الإرهابي وتعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر.

وأعرب الوزير اللبناني عن تقديره لتضحيات شعب كردستان في الحرب ضد الإرهابيين، مؤكدا استعداد بلاده لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين، ودعم التقارب بين الجامعات والمراكز العلمية اللبنانية وإقليم كردستان.

وأعرب بارزاني، خلال اللقاء، عن سعادته تجاه توسيع العلاقات في المجالات المختلفة بين الجانبين ، مشددا على رفض المجتمع الكردي لفكر الإرهاب.
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