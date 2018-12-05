ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

استقالة نائب رئيس الإكوادور على خلفية قضايا فساد

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
أ ش أ
تقدمت نائب رئيس الإكوادور ماريا فيكونيا، باستقالتها من منصبها؛ بعد فتح تحقيق معها في قضية حصولها على مبالغ مالية أثناء عملها في البرلمان قبل عدة سنوات.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الثلاثاء، أن فيكونيا اعترفت الأسبوع الماضي بتلقيها الأموال على أنها تبرعات طوعية لصالح منظمة سياسية متحالفة مع حزب رئيس البلاد السابق رفائيل كوريا.

وأوضحت القناة أن النيابة العامة تحقق في قضية حصولها على مدفوعات مالية بصورة غير شرعية في الفترة بين 2011 و2013، عندما كانت عضوا في البرلمان عن حزب الرئيس السابق رفائيل كوريا، وبعد فتح التحقيق مع فيكونيا، أعفاها الرئيس لينين مورينو من مهامها مؤقتا؛ للتركيز على الدفاع عن نفسها، لكنها قررت تقديم الاستقالة.

وكلف الرئيس مورينو، الأمين العام للرئاسة لشؤون التخطيط والتنمية خوسيه أوغوستو بريونيس بمهام نائب الرئيس، دون أن يحدد صلاحياته.
loading...

ترشيحاتنا

بارزاني: المجتمع الدولي مقصر في مساعدة النازحين بإقليم كردستان

فريد الديب يفجر مفاجآت في الاستيلاء على أموال الداخلية.. ويؤكد: الألفي مسئول عن الأموال المخالفة.. والعادلي جاهل بالقوانين المالية.. والأجهزة الرقابية لم تحذره من الصرف

إسعاد يونس تطعم نجمة مسرح مصر كبدة ومخ على الهواء.. فيديو

المتحدث العسكري: معرض إيديكس يرتقي بمكانة مصر عالمياً.. فيديو

شريف حسنى يقبل يد نجمة مسرح مصر على الهواء.. ويعلق: لو معملتش كده هتضرب

الجونة يعلن عن قائمته لمواجهة الأهلي

هجوم عنيف من جماهير الأهلي السعودي على عبدالله السعيد بعد مباراة وفاق سطيف

والي: العديد من الأجهزة شاركت في إعداد التقرير الحكومي لـ57357

السيتي يواصل تصدره للبريميرليج بفوز مريح على واتفورد.. فيديو

ضبط تمثالين داخل منزل في سوهاج أثناء تنقيب صاحبه عن الآثار

اليوم.. مناقشة قضايا وقراءات في أدب المرأة العربية بالدولي للكتاب

المتحدث العسكري: سنعلن تفصيلياً عن البروتوكولات مع الشركات المشاركة بـ إيديكس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

فيديو جراف| سالي عاطف: أرفض محاكمة رانيا يوسف.. وعودة وزير الإعلام ضرورة
إسعاد يونس تطعم نجمة مسرح مصر كبدة ومخ على الهواء.. فيديو
المتحدث العسكري: معرض إيديكس يرتقي بمكانة مصر عالمياً.. فيديو
المتحدث العسكري: سنعلن تفصيلياً عن البروتوكولات مع الشركات المشاركة بـ إيديكس.. فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟