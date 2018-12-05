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منوعات

كوبا.. آخر دول العالم يتاح بها الإنترنت عبر المحمول

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:58 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت كوبا، عن أن مواطنيها سيتاح لهم الوصول الكامل للإنترنت عبر الهواتف المحمولة ابتداء من يوم الخميس، لتكون آخر الدول التي تقوم بتلك الخطوة.

وقالت مايرا أريش رئيسة شركة الاتصالات الحكومية الكوبية، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية"، إن بإمكان الكوبيين الآن الحصول على خدمة الجيل الثالث للمرة الأولى مباشرة من الشركة يوم الخميس.

وحتى الوقت الحاضر، فإن الكوبيين لا يمكنهم إلا تصفح البريد الإلكتروني الحكومي عبر الهواتف النقالة.

وتعتبر كوبا، التي تخضع للحكم الشيوعي، من الدول التي يعتبر استخدام الإنترنت فيها الأقل على مستوى العالم، ولكنها تشهد توسعا سريعا منذ عام 2014 بإعلان الرئيسان باراك أوباما وراؤول كاسترو عن انفراج العلاقات الثنائية .

وكانت كوبا قد أجازت خدمة الإنترنت المنزلية في عام 2017، كما أتاحت المئات من نقاط اتصال الواي فاي Wi-Fi العامة في المنتزهات والساحات العامة في جميع أنحاء البلاد.

وتمكن 5 ملايين كوبي في 14 أغسطس من استخدام شبكة الإنترنت على الهواتف خلال 8 ساعات من البث التجريبي، قبل البدء ببيع الخدمة للعموم.

وبهذا ستكون تلك المرة هي الأولى التي توفر فيها تغطية إنترنت في البلاد بشكل مباشر بين الشركة والزبائن، حيث كانوا في السابق يعتمدون على شبكات الواي فاي القليلة في البلد، ولم تكن متوفرة في المنازل.
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