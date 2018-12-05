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رياضة

كلوب: ساديو ماني يعاني من جرح قطعي ولن يشارك في المباراة المقبلة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:15 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن نجم الفريق، السنغالي ساديو ماني، لن يستطيع المشاركة أمام بيرنلي، المقرر إقامتها الساعة العاشرة إلا الربع من مساء اليوم، الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني النجم السنغالي (26 عاما) وفقا لتصريحات كلوب على "سكاى نيوز عربية"، من جرح قطعي استلزم إجراء عدد من الغرز في الفوز 1- صفر على إيفرتون، الأحد الماضي، في مباراة ديربي ميرسيسايد.

وقال كلوب للصحفيين: "ساديو تعرض لجرح قطعي كبير في قدمه. كان يجب إجراء الغرز. إنه بخير ويتحرك مستخدما حذاء مفتوحا (شبشب) لكنه لن يلعب المباراة بحذاء مفتوح".

وأضاف: "هذا يعني أنه حتى الآن غير جاهز للمشاركة في المباراة. لكننا سنرى لاحقا"، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وسيتعين على كلوب إيجاد بديلين لماني والاسكتلندي أندي روبرتسون الذي يعاني هو الآخر من مشكلة في الساق.

وأوضح كلوب: "حالة روبرتسون ليست في خطورة حالة ماني. لكننا بحاجة إلى متابعة الأمر".

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 36 نقطة في 14 مباراة، بينما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.
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