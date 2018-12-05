بريطانيا تدعو طهران إلى التخلي عن تطوير أي صواريخ باليستية

قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، كارين بيرس إنه لا يوجد أي سبب منطقي يدفع طهران للاستهانة بقرار الأمم المتحدة عام 2015 الذي يدعو إيران إلى التخلي عن تطوير أي صواريخ باليستية.





وأضافت بيرس، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث اختبار إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى ، وفقا لقناة (سكاي نيوز)الإخبارية ، "إذا أردتم أن تظهروا للمجتمع الدولي أنكم عضو مسؤول فيه وإذا كنتم بالفعل مهتمين بالسلام والأمن في المنطقة، فما كان لكم أن تختبروا هذا النوع من الصواريخ".



