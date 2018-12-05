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حوادث

ضبط سيارة مسروقة من الإسماعيلية في كمين بالأٌقصر

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:13 ص
صدى البلد
شمس يونس
نجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر في العثور على سيارة ملاكي مبلغ عن سرقتها من محافظة الإسماعلية تسير بشوارع الأقصر.

تلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد محمد صلاح مدير إدارة مرور الأقصر يفيد أثناء قيام الرائد ثروت خلف ضابط مرور بالإدارة، بأعمال كمين متحرك بدائرة قسم شرطة الأقصر بالقرب من كمين العماري، اشتبه في المدعو"سيد.م.م"، مقيم بقنا ، بالمعاش أثناء قيادته السيارة رقم 46104 ملاكي قنا ماركة هيونداي النترا بيج اللون موديل 2012.

وبفحص السيارة تبين أنه مبلغ بسرقتها من محافظة الاسماعلية فى القضية رقم 3836 جنح قسم ثالث الأقصر في 2/5/2017.

وجرى حجز السيارة بإدارة المرور وجار عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11783 إداري قسم الأقصر.
ضبط سيارة مسروقة من الإسماعيلية في كمين بالأٌقصر
ضبط سيارة مسروقة من الإسماعيلية في كمين بالأٌقصر
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