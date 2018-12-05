ضبط سيارة مسروقة من الإسماعيلية في كمين بالأٌقصر

نجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر في العثور على سيارة ملاكي مبلغ عن سرقتها من محافظة الإسماعلية تسير بشوارع الأقصر.





تلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد محمد صلاح مدير إدارة مرور الأقصر يفيد أثناء قيام الرائد ثروت خلف ضابط مرور بالإدارة ، بأعمال كمين متحرك بدائرة قسم شرطة الأقصر بالقرب من كمين العماري، اشتبه في المدعو"سيد.م.م"، مقيم بقنا ، بالمعاش أثناء قيادته السيارة رقم 46104 ملاكي قنا ماركة هيونداي النترا بيج اللون موديل 2012.





وبفحص السيارة تبين أنه مبلغ بسرقتها من محافظة الاسماعلية فى القضية رقم 3836 جنح قسم ثالث الأقصر في 2/5/2017.



