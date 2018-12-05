الإيكاو تحيي يوم الطيران المدني الدولي في 7 ديسمبر.. ارتفاع عدد الركاب إلى 4.1 مليار شخص.. ووقوع 88 حادثة للنقل الجوي التجاري.. وانخفاض عدد الوفيات بسببها عالمياً إلى 50 حالة

7 ديسمبر.. الإيكاو تحيي يوم الطيران المدني الدولي

ارتفاع عدد الركاب إلى 4.1 مليار شخص

انخفاض عدد الوفيات بسببها عالميا إلى 50 حالة

وقوع 88 حادثة للنقل الجوي التجاري

تحيي منظمة الطيران المدني الدولي " إيكاو " بعد غد " الجمعة " يوم الطيران المدني الدولي 2018 تحت شعار " العمل معا لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب " ، حيث تسلط حملة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" الضوء على الجهود التي تبذلها الايكاو لمساعدة الدول على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية (SARPs) .





ويهدف هذا العمل في المقام الأول إلى تحسين مستوى التجانس في تطبيق القواعد والتوصيات الدولية على المستوى العالمي بما يتيح لجميع الدول فرصة الاستفادة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للنقل الجوي الموثوق والآمن. فبعد اعتماد الأمم المتحدة والعالم جدول أعمال عام 2030 الجديد، والشروع في حقبة جديدة في مجال التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، تبرز أهمية الطيران كمحرك للتواصل العالمي في تحقيق أهداف اتفاقية شيكاغو من خلال اعتبار الرحلات الدولية ركيزة رئيسية في تمكين السلام والرخاء العالميين.





وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي قد اختار موضوع الاحتفال للفترة من 2015 - 2018: "العمل معا لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب".





وفي كل 5 سنوات، وبالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية لإنشاء منظمة الطيران المدني الدولي (2014/2019/2024/2029 / الخ.)، يختار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي موضوعا خاصا للاحتفال بيوم الطيران المدني الدولي ، ويقوم ممثلو المجلس بين هذه السنوات باختيار الموضوع للفترة الفاصلة لمدة 4 سنوات كاملة .





وكانت الإيكاو قد اعتمدت في عام 1994 يوم الطيران المدني الدولي كجزء من أنشطة الذكرى السنوية الخمسين لإنشائها.





وبناء على مبادرة اتخذتها الإيكاو في عام 1996 وبمساعدة من الحكومة الكندية، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 33/51 رسميًا أن يكون يوم 7 ديسمبر هو يوم الطيران المدني الدولي.





والغرض من يوم الطيران المدني الدولي هو المساعدة في توليد وتعزيز الوعي على الصعيد العالمي بأهمية الطيران المدني الدولي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، وبدور الإيكاو الفريد في مساعدة الدول على التعاون وتحقيق شبكة نقل عالمية سريعة وحقيقية في خدمة البشرية جمعاء.





وتشير الإحصاءات السنوية التي جمعتها الإيكاو على المستوى العالمي لعام 2017 ، إلي ارتفاع العدد الإجمالي للركاب المنقولين ضمن خدمات النقل الجوي المنتظمة إلى 4.1 مليار راكب، وشكل ذلك ارتفاعًا بنسبة 7.2 % مقارنة بالعام 2016.





وبلغ عدد عمليات المغادرة 36.7 مليون عملية على الصعيد العالمي في عام 2017 ، وهو ما شكل ارتفاعًا بنسبة 3.1 % مقارنة بعام 2016 .





أما حركة الركاب، التي يتم التعبير عنها بمقياس الركاب الكيلومتريين الإيراديين (RPKs) ضمن مجموع الخدمات المنتظمة، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 7.9 %، إذ بلغ العدد وفقًا لهذا المقياس ما يقارب 699. 7 مليار راكب كيلومتري إيرادي في عام 2017 .





يرتفع عدد عمليات المغادرة إلى حوالي 90 مليون عملية في عام 2040.





وفيما يتعلق بالطائرات، أنتج مصنعو الطائرات الرئيسيون في العالم ما يقارب 4811 طائرة تجارية جديدة في عام 2017 ، كما تلقوا طلبات صافية لصنع ما يقارب 1312 طائرة جديدة.





وفيما يتعلق بسلامة الطيران، شهد عام 2017 وقوع 88 حادثة للعمليات المنتظمة للنقل الجوي التجاري، وهو ما شكل ارتفاعًا بنسبة 17 % مقارنة بعام 2016 الذي شهد وقوع 75 حادثة، وذلك وفقًا لتحليل لبيانات الحوادث العالمية فيما يخص طائرات النقل الجوي التجاري التي تزيد فيها الكتلة القصوى المقررة للإقلاع على 7005 كيلوجرامات.





وشهد عدد الوفيات في العمليات المنتظمة على الصعيد العالمي انخفاضًا إلى 50 حالة وفاة الذي يمثل انخفاضًا كبيرًا من 182 في عام 2016 وأدنى مستوى في السنوات الـ 10 الماضية.





وانخفض عدد الحوادث التي أدت إلى وقوع وفيات من 7 حوادث خلال عام 2016 إلى 5 حوادث عام 2017 شكلت هي أيضًا أدنى مستوى في السجلات الحديثة.





وشهدت نسبة الحوادث على الصعيد العالمي ارتفاعًا قدره 2.4 حادثة لكل مليون مغادرة منتظمة عام 2017 مقابل 2.1 حادث لكل مليون مغادرة منتظمة في عام 2016.



