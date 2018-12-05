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حوادث

القبض على عاطل اعتدى على طفل وصوره عاريا بالمنوفية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:39 ص
القبض علي عاطل -
القبض علي عاطل - أرشيفية
محمد امين
ألقت وحدة مباحث مركز شرطة سرس الليان بمديرية أمن المنوفية، القبض على عاطل وذلك لاتهامه باغتصاب طالب وتصويره عاريا وتهديده بممارسة الرذيلة معه تحت تهديد الصور، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن النقيب أحمد واصل رئيس مباحث قسم سرس الليان، من ضبط "ا.م.ا 38عاطل "أخرس" وذلك لاتهامه باغتصاب طالب وتصويره عاريا وتهديده بممارسة الرذيلة معه تحت تهديد الصور. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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