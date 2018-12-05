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رياضة

بوفون يكشف أهمية انضمام رونالدو ليوفنتوس الايطالي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:29 ص
صدى البلد
نور عادل
كشف جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان، أهمية الصفقة التي أبرمها ناديه السابق يوفنتوس بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، صيف العام الجاري.

وتابع الحارس المخضرم: "تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو كان خطوة مهمة، لأن هناك أكثر من لاعب بصفوف اليوفي كان ينوي الرحيل بعدما قررت الانتقال إلى بي إس جي، لذا كان من المهم التعاقد مع نجم كبير بحجم رونالدو".

وقال بوفون في حوار مطول مع برنامج تيكي تاكا بقناة إيطاليا 1: "بالطبع أفتقد إيطاليا ونادي يوفنتوس الذي قضيت به أكثر من 20 عاما، ولكنني لا أفتقد ماورو إيكاردي لأنه سجل عدة أهداف في شباكي".

وسجل إيكاردي مهاجم إنتر ميلان 8 أهداف في شباك الحارس الإيطالي المخضرم.

وأضاف: "أتمنى مواجهة اليوفي في دوري الأبطال، ولكن ليس في المباراة النهائية".

ولفت حارس مرمى سان جيرمان، إلى أنه يتمنى تأهل نابولي برفقة فريقه الفرنسي إلى الدور الثاني لدوري الأبطال تقديرا وحبا لمدربه كارلو أنشيلوتي.

وأكد أن نابولي يستحق الصعود لأنه بدأ مشوار المجموعات في المرتبة الثانية بالترشيحات، ويتصدر حاليا جدول ترتيب المجموعة قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات.
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