مصرع فني بسبب مروحة التبريد بمصنع للصلب بالمنوفية

لقي عامل بمصنع للصلب مصرعه أثناء تأديته عمله بمنطقة ورش التبريد والتكييف داخل المصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة.





تلقي اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية يفيد باستقبال مستشفى السادات العام المدعو شريف سامي نصيف 35 عاما جثة عبارة عن أشلاء.





وبالانتقال والفحص والمعاينة بالمصنع تبين أن المتوفى لقي مصرعه نتيجة شفط المروحة رقم 3 له أثناء قيامه بعمله علي محطة تبريد المياه داخل المصنع مما أدى لتقطيعه لأشلاء .





وبسؤال والده سامي نصيف 64 عاما مقيم برهيم مركز منوف قرر أنه تم إبلاغه بوفاة نجله واتهم الشركة بالتقصير، وبسؤال شقيق المتوفي اخصائي موارد بشرية بذات الشركة أفاد بما قرره والده واتهم الشركة بالتقصير.



