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مرأة

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:22 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
قدم موقع "Bright side"، عددا من الطرق لوضع مكياج بسيط يجعلك تبدين أجمل، بخطوات سريعة وبدون مجهود، ومن أبرز هذه الحيل

أحمر الخدود
يجب اتباع الرسم البياني لوضع أحمر الخدود بشكل صحيح، والبعد عن وضعه بشكل عشوائي، ولا بد من تحديد شكل وجهك أولا ثم وضع أحمر الخدود بناءً على ذلك بنفس الشكل، سواء كان دائريا أو بيضاويا أو طويلًا.

الكونسيلر
يبدو مصحح العيوب "كونسيلر" من مستحضرات التجميل سهلة الاستخدام لإخفاء الهالات السوداء، ولكن عليك استخدامه بالشكل الصحيح حتى يبدو شكلك طبيعيا، ليس فقط بوضع نقطة منه أسفل العين ومزجها، ولكن عليك وضعه بالطريقة الصحيحة من خلال رسم مثلث من الكونسيلر تحت عينيك، ثم استخدام إسفنجة أو فرشاة ناعمة لخلطها، لجعل وجهك يبدو أكثر نضارة وشبابًا.

ظلال العيون
لتحويل ظلال عينيك البودرة المط إلى لامع وبراق، عليك استخدام وسحب مرهم الشفة "المرطب" قليلًا على الجفون، بعد وضع ظلال العيون، حتى يبدو أكثر لمعانًا.

الكحل أو الآيلاينر
لا تقلقي بعد الآن من رسم الآيلاينر؛ حيث يمكنك رسمه وسحبه بسهولة باستخدام ملعقة، فقومي بمسك مقبض ملعقة في الزاوية الخارجية للعين، وباستخدام الكحل أو الآيلاينر ارسمي على الجزء المستدير من الملعقة وهو موازي للجفن العلوي للعين، وباستخدام الحافة المنحنية يمكنك رسم الطرف المسحوب على آخر العين، ثم املئي الفراغ بين الخطين وقومي بالتمديد على خط الرموش العلوي.

أحمر الشفاه
لتتمكني من رسم أحمر الشفاه بدقة مثل خبراء التجميل، يجب البدء برسم حرف "X" على الشفاة العليا بحيث يتقاطع في الوسط، ويحدد الجزء السفلي من الشفتين، ثم وضع أحمر الشفاه وفقا للرسمة، ويتم توزيعه بحرص على شفتيك.

وحتى يدوم أحمر الشفاه لفترة أطول، قومي بوضع منديل فوق شفتيك، سيزيل أحمر الشفاه الزائد، ثم مسح شفتيك وتطبيق طبقة واحدة أخرى من أحمر الشفاه، وهو ما يجعل اللون أكثر ثباتًا.

الماسك
يمكن تحسين فاعلية أي ماسك تضعيه على وجهك، وجعله أكثر تأثيرا على بشرتك، عن طريق تغطية وجهك برقائق ورق الألومنيوم بعد وضع الماسك، حيث يجعل البشرة تتشبع من الماسك بشكل أكبر وأسرع، لا تنسى ترك مكان التنفس مفتوح للحصول على استنشاق الأكسجين.
حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور
حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور
حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور
حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور
حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور
حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور
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