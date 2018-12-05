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حوادث

ضبط 312 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:04 ص
صورة أرشيفية - اسمدة
صورة أرشيفية - اسمدة
جمالات الدمنهورى
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن  ضربة موجعة لتجار السوق السوداء بمركز بدر  من خلال حملة مكبرة تم شنها بالمركز.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن  ملك مهندس "مصطفى ك ه " والمدير المسئول عنه المدعو "عبداللطيف ح ال "58 سنة ومقيم دائرة مركز شرطة بدر  لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأسمدة والمبيدات الزراعية كالتالى ضبط كمية 500ر193 طن أسمدة محظور تداولها خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى ،كمية 118 طن أسمدة ( بدون ترخيص ) ،كمية 450 لتر أسمدة ومبيدات سائلة ( مجهولة المصدر، منتهية الصلاحية ، بإجمالي مضبوطات ( 312 ) طنا.

تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الشركة المُشار إليها، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 
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