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حوادث

ضبط 92 قطعة حشيش بحوزة تاجري مخدرات أثناء ترويجها بدمنهور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:59 ص
صورة ارشيفية - مواد
صورة ارشيفية - مواد مخدرة
جمالات الدمنهوري
تمكن رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، خلال حملة للقضاء على بؤر المخدرات بمركز ومدينة دمنهور، من القبض على تاجرى مخدرات بحوزتهم 92 قطعة حشيش قبل ترويجها.

وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط كل من "محمد أ م ال22 سنة - عاطل - مقيم بناحية غربال بمركز دمنهور"، بحوزته (30) قطعة لمخدر الحشيش تزن ( 150 ) جرامًا، مبلغ ( 180 ) جنيها ، هاتف محمول".

و" أشرف م م م 35 سنة "عاطل ومقيم أبوالريش بقسم دمنهور السابق وإتهامه فى  ( 5 ) قضايا متنوعة [آداب عامة -  خيانة أمانة – سلاح بدون ترخيص – ضرب ]  أخرهم القضية جنح قسم دمنهور (آداب عامة ) بحوزته ( 62 ) قطعة لمخدر الحشيش متوسطة الحجم تزن ( 400 ) جرام ، مبلغ ( 400 ) جنيه، هاتف محمول".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع وهواتف المحمول للاتصال بعملائهم، وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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