إسرائيل تكشف تفاصيل نفق حزب الله داخل أراضيها.. فيديو وصور

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن النفق الذي تم اكتشافه انطلق من قرية كفر كلا، ويمتد من جنوب بلدة المطلة الإسرائيلية على الحدود اللبنانية إلى داخل حدود إسرائيل.





وقال الجيش إن طول النفق الذي تم اكتشافه حوالي 200 متر، ويمتد إلى مسافة 40 مترا داخل الأراضي الإسرائيلية وأن عمقه حوالي 25 مترا تحت سطح الأرض، وعرضه مترين وارتفاعه مترين، وهو أكبر بكثير من معظم الأنفاق التي تحفرها حركة حماس في قطاع غزة.





وعرض المتحدث باسم جيش الاحتلال، مقطعًا مصورًا أظهر خلاله عناصر لحزب الله اللبناني يتحركون داخل النفق الذي تم اكتشافه خلال عملية "درع الشمال" قرب حدود لبنان وأظهر الفيديو، عناصر من الحزب يتحركون داخل النفق الذي تم اكتشافه صباح اليوم، وعندما اقترب أحدهم من الكاميرا، واعتقد أنها شحنة متفجرة هرب.





وبحسب المتحدث باسم الجيش: "كان هناك عناصر من الحزب اللبناني داخل النفق، وتمكنت كاميرات الجيش التي إنزالها إلى النفق من توثيقهم بداخله".





وأضاف الجيش أن حفر النفق استغرق عامين بسبب التضاريس القاسية تحت الحدود وشمل خطوط كهرباء واتصالات، وهو مزود بالأكسجين.





وحسب الجيش الإسرائيلي فإن مطلع النفق تحت منزل في قرية كفر كلا اللبنانية وإنه لم يكن جاهزا للاستخدام ولم يشكل تهديدا مباشرا على سكان المنطقة.





وقالت وكالة "معا" الفلسطينية: إن هذا النفق، يعتبر الأول الذي أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشافه في إطار "الدرع الشمالي"، إذ قال الجيش في بيان له "في هذا الوقت وبعد اكتشاف النفق، يقوم الجنود الإسرائيليون بجهود هندسية وعملياتية من أجل تحييده".





ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على كيفية التخطيط لتدمير النفق، حيث توقع البعض بأن يقوم الجيش بملئه بالإسمنت بهدف إغلاقه. وفي الماضي، استخدم الجيش الإسرائيلي أيضا متفجرات لهدم أنفاق.





وأعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أن جيش الاحتلال استدعى، عددا محدودا من قوات الاحتياط، تحسبا لأي رد من "حزب الله" على حملة البحث عن أنفاق حفرها حزب الله إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وتدميرها.





وقد شوهدت قطع عسكرية تتجه على الطرقات السريعة إلى شمال إسرائيل وامتنع الجيش الإسرائيلي عن استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط، وفضل بدلا من ذلك استدعاء قوات احتياط من وحدات الهندسة القتالية والإدارية والدفاع الجوي، كما يفعل الجيش خلال معظم الفترات التي تشهد تصعيدا في التوتر أو وقوع اضطراب.





وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلا الإسرائيلي، رونين مانيليس، إلى أنه قد يتم تدمير أنفاق أخرى داخل الأراضي اللبنانية أيضا وقال "نحن مستعدون لجميع الاحتمالات، والعملية في يومها الأول فقط إن تحييد الأنفاق لن يحدث بالضرورة داخل أراضينا".







