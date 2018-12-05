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العربية العالمية للبصريات: المنتجات المصرية الدفاعية أبهرت العالم .. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:10 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال اللواء طاهر يس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، إن الشركة تشارك فى معرض أيديكس 2018 للصناعات الدفاعية بعدد من المنتجات المصرية 100%، لافتًا إلى أن المنتجات متطورة وحديثة.

وأكد «يس» فى لقاء خاص ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المنتج طبقًا للمواصفات العسكرية القياسية العسكرية من تصميم وابتكار المهندسين بالشركة، مشيرًا إلى أن العالم فوجئ بالحجم المعروض من الإنتاج المصري في جميع المجالات.

أوضح أن المستوى والجودة العالية للمنتجات المصرية الدفاعية أبهرت العالم،وأن المعرض أكد أن مصر بها قاعدة عسكرية قوية.

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