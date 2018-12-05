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أحدث ضحايا التنمر..أب يفقد حياته وهو يدافع عن ابنته..فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
كشفت الإعلامية أسماء مصطفى، عن ضحية جديدة للتنمر، وذلك بمدرسة النهضة الثانوية بنات التي شهدت واقعة جديدة كان الأب فيها هو ضحية التنمر ضد ابنته.

وروت "مصطفى" خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من الطالبات قمن باحتجاز زميلتهن ثم قمن بإهانتها بأفعال خادشة للحياء، معلقًة: "البنات اللى تعمل كده لا اتربوا فى البيت ولا المدرسة".

واستغاثت البنت بوالدها ما دفعه إلى الذهاب إلى المدرسة للدفاع عنها وبعدها أصيب بأزمة قلبية حادة وفارق الحياة بعد انتقاله إلى مستشفى السلام.
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