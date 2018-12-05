وفاة المخرج النيوزيلاندي جيف ميرفي عن عمر 80 عاما

توفي المخرج النيوزيلاندي "جيف ميرفي"، رائد السينما النيوزيلاندية الحديثة عن عمر ناهز 80 عامًا.



ولد المخرج الراحل في العاصمة النيوزيلاندية "ويلينجتون" في عام 1938، وترك بصماته على الأداء المسرحي في السبعينيات، حقق شهرة فنية على شاشة التلفزيون في أوائل السبعينيات بسلسلة من الأفلام التليفزونية منها "ميرفى"عام 1977، "دوناهانسون" الذي حقق نجاحا كبيرا في عام 1981.



وفاز المخرج "جيف ميرفي" بالجائزة الكبرى في عام 1981 عن فيلم "ودعا فطيرة اللحم" وحقق نجاحًا ساحقًا في شباك التذاكر، وقد حصل المخرج الراحل على وسام الاستحقاق النيوزيلاندي بدرجة ضابط فى عام 2014.