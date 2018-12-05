ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. حقيقة إلغاء فئة الجنيه وإنتاج نقود بلاستيكية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
كشفت الإعلامية أسماء مصطفى، عن إعلان البنك المركزى بإنتاج النقود البلاستيكية والتي سيجري طباعتها بمطبعة جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيجري تداولها عام 2020.

وأشارت "مصطفى" خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن الهدف من ذلك هو منع تزوير العملات الورقية، لأنه يحتوي على المرونة والقوة مما يطيل في عمرها الافتراضي.

وأوضحت أن انتشار خبر إصدار عملة فئة الـ 2 جنيه غير حقيقي، لافتة إلى أن الحكومة لايمكن أن تلغى فئة عملة الجنيه.
loading...

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيلها.. تعرف على منى مرعشلي التي أخذت لقب أم كلثوم

الأرصاد تحذر من طقس الخميس وسقوط أمطار رعدية على البلاد..فيديو

سنو وايت سبب إفلاسه .. ما لا تعرفه عن والت ديزني الأكثر فوزا بالأوسكار

ضبط 312 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة بالدوري الممتاز

فوربس: قطر تبيع أوبك مقابل الجزيرة وإيران.. الإمارات تؤكد أن خروجها يدل على انحسار نفوذ الدوحة.. ومحاولات الرياض لإعادة الإمارة الضالة إلى الجماعة مستمرة

وفاة المخرج النيوزيلاندي جيف ميرفي عن عمر 80 عاما

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

شاهد.. حقيقة إلغاء فئة الجنيه وإنتاج نقود بلاستيكية

كأس ملك إسبانيا.. برشلونة وأتلتيكو في مهمة خاصة أمام ليونيسا وسانت اندرو

سيرينا وليامز تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة

أول مرشحة لرئاسة تونس لـ صدى البلد: هؤلاء يدعمونني.. وتعرضت لمضايقات بعد إعلان ترشحي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

فيديو

باكستان: نستهدف التعاون مع الجيش المصري والاستفادة من خبرته.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بمصر اليوم الأربعاء 5-12-2018.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد تحذر الصيادين من اضطراب الملاحة البحرية لمدة 3 أيام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟