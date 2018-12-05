شاهد.. حقيقة إلغاء فئة الجنيه وإنتاج نقود بلاستيكية

كشفت الإعلامية أسماء مصطفى، عن إعلان البنك المركزى بإنتاج النقود البلاستيكية والتي سيجري طباعتها بمطبعة جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيجري تداولها عام 2020.



وأشارت "مصطفى" خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن الهدف من ذلك هو منع تزوير العملات الورقية، لأنه يحتوي على المرونة والقوة مما يطيل في عمرها الافتراضي.



وأوضحت أن انتشار خبر إصدار عملة فئة الـ 2 جنيه غير حقيقي، لافتة إلى أن الحكومة لايمكن أن تلغى فئة عملة الجنيه.