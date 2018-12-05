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حوادث

الإهمال يتسبب في مصرع شاب سقط في بئر أسانسير بأبو تيج

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:11 ص
صورة أرشيفية - أسانسير
صورة أرشيفية - أسانسير
إيهاب عمر
لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه إثر سقوطه في بئر أسانسير بأحد الأبراج السكنية بمدينة أبوتيج في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبو تيج بوصول بلاغ من الأهالى يفيد مصرع شخص إثر سقوطه في بئر أحد الأبراج السكنية بشارع محمد محمود باشا بمدينة أبوتيج.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين مصرع " أشرف . ع . ع " 30 سنة ، وبسؤال الأهالى أقروا أنه حال نزول المجنى علية من الدور السادس بالبرج في الوقت الذى يتم فيه القيام بأعمال صيانة المصعد، فتح الأسانسير دون أن ينظر إن كان موجودًا أم لا فإنزلقت قدماه وسقط إلى أسفل وتوفى في الحال.

وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى صدفا المركزي، وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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