موظف يهدد مديره بالقتل بسبب إجازة

هدد موظف مديره المباشر بالقتل في الكويت بسبب إجازة، بعدما رفض التوقيع له عليها، الأمر الذي جعله يستشيط غضبًا ويقرر الانتقام.



وبحسب "إرم نيوز"، كشف مصدر أمني في الكويت أن المدير المسؤول في العمل قدّم بلاغًا إلى الشرطة، يتهم من خلاله موظفًا بتهديده بالقتل أمام الموظفين الذين تدخلوا في الوقت المناسب وسيطروا على الموقف.



وقال الموظفون إنهم سمعوا أصواتًا عالية إثر اقتحام الجاني الغاضب مكتبه، إذ كان يحاول إجباره على توقيع الإجازة، فيما ألقي القبض عليه للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.