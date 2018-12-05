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أخبار البلد

رئيس قطاع الخزانات بالري يتفقد استعدادات قناطر إسنا للسدة الشتوية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:13 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
سلمى عبد الناصر
قام المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بوزارة الموارد المائية والري، بجولة ميدانية تفقدية لقناطر إسنا الجديدة وأهوستها الملاحية الملحقة كأول قنطرة تابعة للقطاع تقوم بهذا الغرض المشترك وكذا مرورا بالعبور للعائمات المتجهة شمالا من محافظة أسوان إلى القاهرة والعكس للوقوف على جاهزية الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة بجميع العاملين بها وتوظيف جميع إمكانيتها المتاحة سواء موارد بشرية أو تقنية وفنية أو تشغيلية أو معدات وميكنة للقيام بتكليفاتها.

تأتي هذه الجولة، في إطار تكليفات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لأجهزة الوزارة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ التكليفات المنوط بها تنفيذها وخاصة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى فيما يخص الجزء التشغيلي لتنفيذ السياسات المائية للوزارة من خلال منشآت القناطر الرئيسية التابعة للقطاع؛ تنسيقا مع باقي الجهات المختصة بالوزارة ووصولا لتوفير التصرفات المحددة من خلال القناطر الرئيسية التابعة للقطاع على طول نهر النيل و الأفرع وخلال مدة أقصى/أقل الاحتياجات خلال العام وكذا فترة الإغلاق التدريجي وتخفيض المناسيب وصولا للقفل المحكم لبوابات القناطر خلال فترة السدة الشتوية من كل عام ولما لهذه الفترة من السنة من طبيعة تشغيلية خاصة جدا ضمانا لعدم تأثير تلك السياسة التشغيلية على مرور العائمات والبواخر السياحية منها وكذا النهرية النيلية عبورا من خلال الأهوسة الملاحية الملحقة بتلك القناطر الرئيسية لتعظيم الاستفادة المشتركة ما بين وزارة الري ووزارة النقل متمثلة في هيئة النقل النهري ووزارة السياحة ودعما للتوجه العام للدولة لترشيد الاستهلاك السنوي لحصة مصر في مياه نهر النيل وكذا لزيادة المردود الاقتصادي للأصول و تنشيط القطاع السياحي من خلال تقليل نفقات النقل السياحي والزراعي والصناعي لكافة جهات الدولة.

وقام حبيشى خلال تلك الجولة بالمرور على الاهوسة الملاحية وغرف التشغيل والتحكم لها خلال فترة الوردية التشغيلية المسائية للأهوسة الملاحية للتأكد من سير مناورات المرور وتشغيل لاغراض الملاحية بصورة احترافية منجزة لعبور العائمات والبواخر وقد وجه سيادته لجميع المهندسين و العاملين بالإدارة للعمل المتصل الدؤوب والأولوية المطلقة لتنفيذ السياسة المائية لتوزيع المياه بنهر النيل وتحقيق التصرفات المطلوبة طول السنة بالتوازي مع المطلوب للتعاون مع كافة الجهات الاخرى من خلال هذا المنشأ العملاق لتحقيق الغرض من إنشائه.

وفى ختام الجولة وجه حبيشى الشكر لجميع ضباط وأفراد شرطة المسطحات المائية المتواجدين بصورة مستمرة أثناء نوبات التشغيل لتوفير الغطاء الأمني المطلوب و الحتمي للتشغيل.
رئيس قطاع الخزانات بالري يتفقد استعدادات قناطر إسنا للسدة الشتوية
رئيس قطاع الخزانات بالري يتفقد استعدادات قناطر إسنا للسدة الشتوية
رئيس قطاع الخزانات بالري يتفقد استعدادات قناطر إسنا للسدة الشتوية
رئيس قطاع الخزانات بالري يتفقد استعدادات قناطر إسنا للسدة الشتوية
رئيس قطاع الخزانات بالري يتفقد استعدادات قناطر إسنا للسدة الشتوية
رئيس قطاع الخزانات بالري يتفقد استعدادات قناطر إسنا للسدة الشتوية
رئيس قطاع الخزانات بالري يتفقد استعدادات قناطر إسنا للسدة الشتوية
رئيس قطاع الخزانات بالري يتفقد استعدادات قناطر إسنا للسدة الشتوية
رئيس قطاع الخزانات بالري يتفقد استعدادات قناطر إسنا للسدة الشتوية
رئيس قطاع الخزانات بالري يتفقد استعدادات قناطر إسنا للسدة الشتوية
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