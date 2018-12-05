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فن

في ذكرى ميلادها .. سهير الباروني عاشت صدمة بعد فقدان ابنتها

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:08 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سهير الباروني، التي تعد واحدة من أبرز الكوميديانات في تاريخ والدراما السينما المصرية، وقدمت عددًا من الأعمال أهمها "لن أعيش في جلباب أبي"، و"مغامرات زكية هانم" و"فرقة ناجي عطالله" و"للثروة حسابات أخرى".

وتعرضت الفنانة سهير الباروني لصدمة كبيرة بعد وفاة نجلتها "عفاف"، إثر تعرضها لحادث ميكروباص، وتولت "الباروني" مسئولية تربية ابنها "عمر" ونجلتها "كريمة".

وأعلنت "الباروني" في آخر أيامها أنها ندمت على بعض الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني، خاصة بعض الشخصيات التي استدعت ارتدائها بدلة رقص.
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