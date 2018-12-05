شاهد .. الجناح الإماراتي بـ إيديكس 2018 يعرض أحدث المقاتلات المصنعة

أكد الطيار سيف الكعبي بالجناح الإماراتي بمعرض ايديكس 2018، على العلاقات المصرية الإماراتية الطيبة منذ القدم، معربا عن فخره بالمشاركة في النسخة الأولى من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2018.
وأشار «الكعبي» في لقاء خاص ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أنه يتم استعراض شركة " بدر 52" والتى تعتبر من أحدث الطائرات المقاتلة التي صنعتها الإمارات.
وأوضح أن الإمارات أنتجت الطائرة من أ إلى ى بتصنيع وتفكير 100% إماراتى، لافتا إلى أن الشركة المصنعة تصنع الطائرات على حسب الإمكانيات التي يطلبه العميل.
وأشار «الكعبي» في لقاء خاص ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أنه يتم استعراض شركة " بدر 52" والتى تعتبر من أحدث الطائرات المقاتلة التي صنعتها الإمارات.
وأوضح أن الإمارات أنتجت الطائرة من أ إلى ى بتصنيع وتفكير 100% إماراتى، لافتا إلى أن الشركة المصنعة تصنع الطائرات على حسب الإمكانيات التي يطلبه العميل.