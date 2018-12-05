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باكستان: نستهدف التعاون مع الجيش المصري والاستفادة من خبرته.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أعرب الجنرال لوتنت عبد الله دوجر، نائب رئيس الأركان الباكستاني، عن فخره الشديد بالمشاركة فى النسخة الأولى من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، مبديا سعادته بقبول الدعوة لحضور المعرض الخاص بالقوات المسلحة العسكرية المصرية.

وقال «دوجر»، فى لقاء خاص ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تلك الزيارة الأولى له لمصر، مضيفًا أن معرض إيديكس 2018 تم تنظيمه بشكل جيد ورائع وشهد حضورا كبيرا لمختلف الدول.

وأوضح أن باكستان تركز على التعاون مع الجيش المصري والاستفادة من خبرته، فضلا عن تبادل الخبرات مع الدول المشاركة كلها في المعرض.

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